「マイメロディ×クロミチョコレート」不二家は、マイメロディとクロミのアニバーサリーイヤーを盛り上げるお菓子「マイメロディ×クロミチョコレート」と「マイメロディ×クロミザクザクチョコパウチ」を、6月10日から発売する。サンリオの人気キャラクター、マイメロディとクロミの商品が登場する。今年、マイメロディとクロミはそれぞれ50周年と20周年のアニバーサリーイヤーとのこと。周年をお祝いする限定パッケージは推し活