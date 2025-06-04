お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が先月31日、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。アイドルグループ・A.B.C-Zの戸塚祥太の“意見”に感心したエピソードを明かした。○A.B.C-Z戸塚祥太にとって“30代でやるべき”こと又吉直樹同チャンネルで、「悩める30代に伝えておきたいこと」を伝えている又吉。あるとき、戸塚にも聞いてみたところ、“父親とサシ飲み”を挙げたそうで、「なるほどなと思いました