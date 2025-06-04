三井不動産ホテルマネジメントは6月2日、服部学園 御茶の水美術専門学校と産学連携プログラムを開始することを発表した。御茶の水美術専門学校との産学連携プロジェクトを開始同プロジェクトは、同社より「ホテル主催イベント障がいがある方の作品展『アート展』のPR施策を提案」という課題を提示し、御茶の水美術専門学校のデザイン・アート科および高度デザイン・アート科に在籍する2〜4年生が、日頃の学びを活かしてクリエイ