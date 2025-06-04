中国東方航空は、東京/成田〜上海/浦東線を7月1日から8月31日まで期間増便する。月曜を除く週6往復を増便する。所要時間は東京/成田発が2時間55分、上海/浦東発が3時間45分。現在、同路線は1日4往復を運航している。■ダイヤMU7292東京/成田（15：20）〜上海/浦東（18：15）／火・水・木・金・土・日MU7291上海/浦東（10：05）〜東京/成田（13：50）／火・水・金・土・日MU7291上海/浦東（09：55）〜東京/成田（13：50）／木