昭文社とテレコムスクエアは、「まっぷる eSIM」を5月26日に発売した。韓国・台湾・タイ・ベトナムのアジア4か国とオーストラリア、アメリカ・ハワイ、ヨーロッパ周遊（38か国）の7エリア全21タイプを用意する。概ね「まっぷるマガジン」海外版の発売エリアに合わせたラインナップとなっている。昭文社オンラインストアで購入後、送付されるQRコードから設定することで、現地到着後に通信が利用できる。専門スタッフによる日本語サ