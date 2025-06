SEKAI NO OWARIの新曲「図鑑」が、8月29日より全国公開される映画『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』の主題歌に決定した。 (関連:【映像あり】SEKAI NO OWARIの新曲「図鑑」が主題歌、映画『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』本予告) 本映画は、1865年にルイス・キャロルが生み出した名作『不思議の国のアリス』を日本で初めて劇場アニメーション化したもの。アニメーション制作はP.A