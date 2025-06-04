６月５日の北中米ワールドカップ・アジア最終予選のオーストラリア戦に向け、２日から試合会場のパースで調整をスタートさせている日本代表。初日はホテルで静養した鈴木淳之介（湘南）と佐藤龍之介（岡山）も３日から合流し、27人全員で一丸となって試合に向かっているという。すでにW杯行きを決めている日本とは異なり、オーストラリアにとっては“生きるか死ぬか”の一大決戦。相当な意気込みでぶつかってくるはずだ。フレ