ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（56）が3日、自身のインスタグラムを更新。突然の休養宣言を行った。【動画】ゆっくり休んで…高嶋ちさ子、突然の休養宣言高嶋は「私しばらくお休みさせて頂きます。休暇ですインスタも更新しないかもなので、「太郎がみっちゃん脅かすシリーズ」をあげてみます。何度見ても面白い」と、動画とともに投稿。ファンからは「ゆっくり休んでくださいね」「充電期間、必要ですよね」など