ロッテは4日、8月9日オリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）を対象にアロハシャツを受け取ることができるグッズ付きチケットを先着15,000枚で販売することになったと発表した。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能。（グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象）。グッズ付きチケットの購入者はチ
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