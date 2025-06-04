北海道苫小牧市の住宅街でクマの目撃情報がありました。この付近は６月３日もクマの目撃が相次いでいた場所で、警察などが警戒を強めています。クマの目撃情報があったのは苫小牧市明野元町付近です。近くのコンビニエンスストアを訪れた男性客が「川でクマを見た」と話し、店員が警察へ通報しました。これまでにクマの痕跡は発見されていませんが、３日未明には、目撃された場所からほど近い苫小牧市拓勇東町２丁目の公園などで、