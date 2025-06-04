天皇ご一家は、戦後80年にあたり、太平洋戦争の激戦地・沖縄を訪問するため、羽田空港を出発されました。愛子さまの沖縄訪問は初めてです。午前9時半ごろ、皇居を出発した両陛下と愛子さまは羽田空港で特別機に乗り込み、沖縄へ向かわれました。2日間の日程で、きょうはまず激戦地、糸満市の平和祈念公園を訪れ、戦没者墓苑を拝礼し、「平和祈念資料館」で戦争の記憶を語り継いでいる若い世代と懇談されます。懇談相手の1人で、平