ロングインタビューを通して各メンバーに迫ったプレ連載を経て、ついにAぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」が本格始動。初回は、グループのファッショニスタであり、頼れるリーダー・小島健さんが登場します。Aぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」は、チャンネルを変えれば異なる楽しみが広がっているような番組をイメージ。ファッションテーマを設け、さまざまなフォトグラファーやスタイリストとコラボを楽しみ、新しい魅力を発掘する「