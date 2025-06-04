［３日ロイター］ - 米サイバーセキュリティー企業クラウドストライクが３日公表した第２・四半期の売上高見通しは市場予想を下回った。政府や企業によるサイバーセキュリティー製品への支出が弱まっていることが示され、同社株は引け後の時間外取引で５．７％下落した。ランサムウエア攻撃などの増加を背景にサイバーセキュリティー対策の必要性は高まっているものの、金利上昇や根強いインフレにより、クラウドストライク