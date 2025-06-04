2025年4月より私立高校の授業料実質無償化が改正されましたが、対象となる子どもがいる世帯にとっては詳しい内容が気になるところです。授業料の負担が軽減すれば高校の選択幅も広がるため、希望高校についての正しい情報を押さえておきましょう。 本記事では、私立高校授業料無償化について紹介します。 私立高校授業料実質無償化とは 3月31日の衆議院本会議により、高校の授業料無償化などを盛り込んだ国の2025年