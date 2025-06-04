この漫画は、著者・岡田ももえ(@momoe_okada2)さんの知人・ふみさんが夫からの束縛に悩み、親友・ハナに相談するも、夫が自分の不倫を隠すためにハナや部下を利用していたことが発覚し、離婚するまでを描いています。そく太は、不倫相手の男子大学生から「不倫について会社には言わない」と告げられ、一安心しました。その後、財産分与などの手続きも終え、そく太は会社で順調に昇進をできると確信していたようですが…。『束縛夫