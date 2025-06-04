岩田剛典＆遠藤さくら 7月13日に愛知・名古屋市内にグランドオープンする日本初のグローバルスタンダードアリーナ「IGアリーナ」の開業式典「IGアリーナオープニングDAYs Experience The Arena」がこのほど、同所で行われ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や遠藤さくら（乃木坂46）ら愛知県にゆかりのある著名人が出席した。オープニングアクトの演出を務めたのは、演出家・音楽プロデューサーで、「TOBE」代表