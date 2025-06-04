【るかっぷ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX アマテ・ユズリハ(マチュ)パイロットスーツVer./シュウジ・イトウ】 受注期間：6月5日10時～ 商品発送：12月下旬 予定 価格：各4,620円 ※プレミアムバンダイ限定 2体セット 9,420円 メガハウスは、「るかっぷ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX アマテ・ユズリハ(マチュ)パイロットスーツVer.」および「