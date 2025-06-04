社員ミーティングで、アルバイトスタッフの「社員を現場に常に配置してほしい」という要望について話し合います。ですが、解決策はなかなか出ません。この問題の根底には、アルバイトスタッフの対立がありました。人間関係を悪化させた原因はTさんの行動がきっかけで…。常識のない中途社員に振り回された体験談、カモちも(＠kamochimoq)さんのInstagramで掲載中の作品『やっかいな中途社員』第49話をごらんください。