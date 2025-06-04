中国外交部。（資料写真、北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月4日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は3日の記者会見で、中国が推進するビザ免除政策について「今後も入国政策を改善し、ビザ免除対象国を増やす」と表明した。林氏は次のように述べた。中国の一方的ビザ免除の対象国は1日から中南米・カリブ海諸国に初めて拡大され、総数は43カ国に達した。対象国拡大は、ハイレベルな対外開放を推進するという中国の