サッカー元日本代表DFの内田篤人氏（37）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。妻について語った。内田氏はサッカー日本代表時代は本田圭佑、長友佑都らと共に2010年、2014年のワールドカップに連続出場。20年の引退後はキャスターやタレントとして活躍している。さらに15年、27歳で小中学時代の同級生と結婚し、現在は8歳、5歳、1歳の3人の娘がいると伝えられると、MCのお笑いタレン