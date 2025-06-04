元バレーボール女子日本代表の木村沙織（38）が、夫が投稿した家族ショットに反応した。【映像】木村沙織の水着姿＆家族の顔出しショット（複数カット）2016年12月31日に、元バレーボール選手の日高裕次郎さん（38）と結婚した木村。2023年2月28日には、長男・煌太郎くんを出産しており、Instagramでは、仲むつまじい家族ショットをはじめ、「人生で水着買ったの初めて」とコメントした水着姿など、プライベートの様子を発信し