子育て中のママにとって、子どもの習いごとは大きな関心事ですよね。いろいろな習いごとがあり、選択肢は無限大。でもどのくらいのママが子どもに習いごとをさせているのでしょうか？ママスタセレクトとママの交流掲示板「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート「子どもの習いごと、普段どれくらいやっている？」に、回答が寄せられました。対象となる子どもは、小学生限定です。結果は、半数以上が「習いごとをやっていな