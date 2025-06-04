「ローソン」は、6月3日（火）を「ローソンの日」とし、創業50周年を記念した「LAWSON創業50周年記念ドローンショー」を東京の芝公園で開催した。【写真】「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」が値段そのまま50％増量！“盛りすぎチャレンジ”計41品一覧■半世紀の歩みをお祝い1975年に1号店をオープンしてから50年。日本のコンビニエンスストア文化を牽引してきた「ローソン」。開催予定時刻の19時15分になると