地域力創造（株）（台東区）と関連会社3社は5月28日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には松永崇弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所、千代田区丸の内2−2−1）が選任された。負債は現在調査中。地域力創造は地域課題、社会課題に対するコンサルティング業を主体に展開。特に地方の自治体と連携し、空き家問題への取り組みや、移住支援などを進めていた。代表の近藤威志氏は総務省が推進する「