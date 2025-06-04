新潟市中央区にあるレトロな雰囲気漂う飲食店。創業97年目を迎えるお店の一押しメニューは、秘伝のソースを使った“オムライス”です。 ■商売が長く続くように…店名“キリン”に込めた思い 新潟市中央区にある『レストランキリン』。店内には、懐かしさを感じる雑貨などがディスプレイされており、まるでタイムスリップしたかのようなレトロな雰囲気を醸し出しています。三代目の店主・三上渉さんは「キリンとい