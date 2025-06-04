25/6/9付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年5月26日〜6月1日）では、Mrs. GREEN APPLEが6週連続で1・2位を独占した。同一アーティストが6週連続で1・2位を独占するのは、22/9/26付でAdoが達成して以来、2年8ヶ月ぶりとなった。また、TOP500内にランクインした30曲の週間総再生数は1億216.9万回を記録。オリコン週間ストリーミングランキングTOP500でMrs. GREEN APPLEだけが持つ「アーティスト別再生数1億回