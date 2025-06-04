ニット製品の仕上加工を手がける新潟県加茂市のタカノセットが、新潟地裁三条支部より破産開始決定を受けた。1990年1月に設立されたタカノセットは、地元ニットメーカーを主な顧客とし、2018年12月期頃までは多い時で約7000万円の売上高を計上した。しかし、新型コロナ禍でニット製品の需要が減退し、展示会の中止も相次いだことで顧客となるニットメーカーの売上が減少。受注も減り、2020年12月期の売上