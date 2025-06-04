ユーチューバーのヒカル（34）が4日までに更新されたユーチューバー、ラファエルのYouTubeチャンネルに出演。元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）との「交際0日婚」についてさまざまな質問をうけた。ヒカルは先月31日、自身のYouTubeチャンネルでノアと「いまだに関係を持ってない」という交際0日の状況で結婚したと電撃報告。今月1日のチャンネルでも改めて「親にもまだ言っていない」「2人で過ごした