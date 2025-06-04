俳優武田鉄矢（76）が4日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。冒頭から、前日3日に89歳で亡くなった故長嶋茂雄名誉監督の話題を特集。スタジオには角盈男氏、元木大介氏、清水隆行氏が出演。高橋尚成氏も中継で出演した。武田は、長嶋さんが、戦後の日本にもたらしたものについて、子ども時代の父のエピソードを独特の表現で紹介しながら、語った。武田は「私の事情を話しますと、子どもの時から、