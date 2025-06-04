[東京 ４日 ロイター] - アジア時間の原油先物は小幅に下落。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の増産に伴う需給バランスの緩みや、関税を巡る緊張による世界経済の先行き懸念が重しとなっている。００４０ＧＭＴ（日本時間午前９時４０分）時点で、北海ブレント先物は０．０５ドル（０．１％）安の１バレル＝６５．５８ドル、米ＷＴＩ先物は０．０９ドル（０．１％）安の６３