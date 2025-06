2025年6月3日、NFTマーケットを運営するMagic Edenという企業が「Trump Wallet」という新しい仮想通貨ウォレットサービスを発表しました。その名の通りドナルド・トランプ大統領のミームコイン「UPDATED: Trump to launch branded crypto trading applicationhttps://www.citationneeded.news/trump-crypto-wallet/Trump's sons distance themselves from new Trump-branded crypto venture - ABC Newshttps://abcnews.go.com/US/t