2025年6月3日(火)に、Adobeが画像編集アプリ「Photoshop」のAndroid版をリリースしました。記事作成時点ではべータ版の扱いで、無料でレイヤーを用いた画像編集機能やAIによる画像生成機能を利用できます。すでに日本でもダウンロード可能だったので実際に使ってみました。Adobe Photoshop Android版が登場https://blog.adobe.com/jp/publish/2025/06/04/cc-photoshop-arrives-on-androidAndroid版Photoshopのベータ版は以下のリン