◆米大リーグヤンキース３―２ガーディアンズ（３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が３日（日本時間４日）、本拠のガーディアンズ戦で２打数無安打２四球で今季初の２試合連続ノーヒット。打率は３割８分７厘となった。この日、２か月連続通算１１度目の月間ＭＶＰが発表されたジャッジだったが、第１打席から空振り三振、四球、左直、四球。連続試合出塁は１４