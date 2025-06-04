女優の河合優実（24）が4日に都内で行われた「『MOW PRIME（モウ プライム） 注文の多いアイス店』PR発表会」に出席。デビュー作となった映画のオーディション秘話を明かした。テレビに映画に大活躍中の河合。女優としてキャリアを積んでいる中、これまで受けた「無茶だったな」「大変だったな」と感じたことを問われ、「今思い返せば…」と過去に受けたオーディションを回顧。「課題は”悪霊に取りつかれたようなスピードで