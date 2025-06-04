東京時間10:17現在 東京金先物APR 26月限（TOCOM） 1グラム＝15629.00（+90.00+0.58%） ＮＹ金先物AUG 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3378.00（+0.90+0.03%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は堅調。米国の財政不安やドル離れ見通しが引き続き相場を押し上げている。「連邦政府効率化省」（ＤＯＧＥ）による連邦予算削減はごくわずかにとどまり、トランプ米大統領の大型法案が米国の債務負担