東京時間10:17現在 ＮＹ原油先物JUL 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.33（-0.08-0.13%） 時間外取引でニューヨーク原油は小動き。米石油協会（ＡＰＩ）が発表した米週間石油在庫統計で、原油在庫が減少し、ガソリン在庫が増加するなど需要期特有のパターンが見られたものの、目立った反応は見られない。 MINKABU PRESS