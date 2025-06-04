２日、観光客でにぎわう河北省唐山市の河頭老街風景区。（唐山＝新華社配信／劉満倉）【新華社北京6月4日】中国文化・観光部は3日、端午節連休期間（5月31日〜6月2日）の国内観光客数が前年同時期比5.7％増の延べ1億1900万人で、消費額は5.9％増の427億3千万元（1元＝約20円）だったと明らかにした。５月３１日、観光客でにぎわう甘粛省敦煌市の繁華街。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１日、山東省済南市の明水古城風景区で梅花泉