生活保護申請件数の推移2024年度の生活保護申請が速報値で23年度比3.2％増の25万9353件となり、5年連続で前年度を上回ったことが4日、厚生労働省の統計で分かった。長引く物価高騰による家計の悪化などが影響したとみられる。今年3月の生活保護申請は前年同月比4.0％増の2万2484件。3カ月連続で前年より増えた。