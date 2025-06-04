こんな落とし物ならいくらでもキャッチしてみたい！そう思わずにはいられないエピソード漫画を描いたのは、漫画家のもちこ(@mogutchecho)さんである。もちこさんがソファに座ってテレビを観ていたところ、背もたれの上で熟睡していたミヌエットのノアルがズルズルとずり落ちてきた。思わず片手でキャッチしたもちこさんだったが、そのあとのノアルの様子は…!?【漫画】本編を読む“モフモフ”が落ちてきた!!ノアルは長毛猫の男の子