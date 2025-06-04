フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）は4日、冒頭から、前日3日に89歳で亡くなった故長嶋茂雄名誉監督の話題を特集。スタジオには角盈男氏、元木大介氏、清水隆行氏が出演。元巨人でMLBメッツやエンゼルス、カブスなどでプレーした高橋尚成氏も米ロサンゼルスから中継で出演した。4日朝に米国から緊急帰国し、長嶋さんの自宅に弔問に訪れた元巨人でヤンキースGM付特別アドバイザーの松井秀喜氏の様子も伝えた。M