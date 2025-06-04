スペインサッカー界でにわかに注目を集める日本の豆腐。サッカー日本代表・久保建英選手の古巣クラブも熱視線を送っている（写真：筆者撮影）【写真で見る】スペインの名門サッカークラブで豆腐が注目されている「豆腐料理」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは何だろうか。筆者は揚げ出し豆腐だが、麻婆豆腐を思い浮かべた人もいれば、湯豆腐や冷や奴、スンドゥブ派の人もいるかもしれない。日本では、調理の幅も広く人気の高い豆腐だ