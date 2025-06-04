6月3日 公開 【拡大画像へ】 「ちいかわ」のXアカウントにて、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわ」の最新話が6月3日に投稿された。 今回は土を餌に見立てることでマンボウをおびき寄せ、穴からの脱出を目指す。ところがその矢先、雨が降りだしてしまい、ちいかわは一層不安になってしまう。 🕳 pic.twitter.com/40tcdE4Zzn - ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) June 3, 2