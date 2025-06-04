「人妻の唇は缶チューハイの味がして」46本目 6月4日に公開MANGA Watch

「人妻の唇は缶チューハイの味がして」46本目 6月4日に公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 講談社は4日、マンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」を公開した
  • 人妻の「あの人」と2人きりで缶チューハイを飲む機会が訪れたらという内容
  • ヤンマガWebでは、直前のエピソードなどの無料公開も実施されている
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