Image: Emicom Japan こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。クローゼットの中の探し物や、暗がりでのテントの設営など、ちょっとした明かりが欲しくなる瞬間って、意外とあります。大半はスマホライトでカバーできますが、なかには、「もうちょっと明るさがあったら」と思ってしまうこともあるのではないでしょうか。そんなときは、引くだけで照ら