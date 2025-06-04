午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１６２、値下がり銘柄数は４１４、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位にその他製品、パルプ・紙、精密機器、鉱業、石油・石炭など。値下がりで目立つのはゴム製品、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS