昨今、生成AI（ChatGPTなど）の進化によって、ビジネスパーソンがAIを使って仕事を効率化できる場面が急速に増えています。特に20～30代の「AI初心者」でも、正しい使い方を身につければ日々の業務を大幅に時短し、成果を高めることが可能です。本記事では、GoogleのAI「Gemini」アドバイザーなどAIの領域で幅広く活躍されているおざけん（小澤 健祐）さんに、AIを活用して仕事を2倍こなすための5つのポイントを