【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■特設ページでは、他ビジュアルやメイキング動画も公開！ timeleszの松島聡がイメージモデルを務める“ピーチ・ジョン”より、2025年夏の新作ルームウェアの動画『夏のある日、ただいまのあとに』編が特設ページにて公開された。 テーマ曲は、timeleszのニューアルバム『FAM』に収録される「Head Up」。現在は、“ピーチ・ジョン”の