µðÀ±ÄÆ¤Ä¡½¡½¡£¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÇÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬£³ÆüÁáÄ«¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¸£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡££Ö£¹»þÂå¤Ëµð¿ÍÃ´Åö¤òÌ³¤á¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Ï£µ£°Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ËÜ»æ£Ï£Â¡¦ÃæÂ¼¹¯Çî»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤¬À¸Á°¤ËÎ©¶µÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ?ÆÈÇò?¡£¿¿¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤Ë¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë?¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É?¤Î¤¦¤½¤Ê¤É¡¢ÈÖµ­¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é