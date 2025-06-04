【赤ペン！！特別編】「赤坂くん、僕のサインほしいの？ホント？」色紙に私宛てのサインを書く直前、長嶋さんは筆を止めて驚いていたそうだ。第２次監督時代、森祇晶氏との監督交代騒動が巻き起こった１９９８年のこと。スッタモンダの末に長嶋さんの続投が決まった直後、ぜひ色紙をとお願いしたのだ。マジックではなく毛筆で「洗心」と書き、宛名も入れてほしいと関係者に頼んだ。当時、私は最も長嶋采配に批判的な記者だっ