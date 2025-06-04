「アンカースタジオ英会話」は、2025年6月11日(水)に、アンカースタジオ英会話「神谷町校」を、神谷町駅から徒歩1分の好立地にオープンします。 アンカースタジオ英会話神谷町校 開校日： 6月11日(水)所在地： 〒105-0001東京都港区虎ノ門4-2-4 クレッセント虎ノ門5階アクセス： 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」の4a出口(徒歩1分)東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」のA2a出口(徒歩4分)ネット受付：